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Reafirma Sheinbaum unidad en la 4T tras tensiones internas

La presidenta negó divisiones en su movimiento durante el Segundo Informe y defendió la soberanía frente a EU.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su Segundo Informe de Gobierno con un mensaje político dirigido al interior de la Cuarta Transformación, al negar divisiones o rompimientos dentro del movimiento que encabeza Morena.

La declaración ocurrió en un contexto marcado por tensiones internas derivadas de la crisis política en Sinaloa, señalamientos contra figuras cercanas al oficialismo y el inicio anticipado de disputas por candidaturas rumbo a 2027.

“Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”.

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Sheinbaum sostuvo que el proyecto de la Cuarta Transformación mantiene rumbo y que su prioridad es la defensa del pueblo de México y de la dignidad nacional. El mensaje buscó cerrar filas después de semanas en las que distintos episodios políticos alimentaron versiones sobre fracturas dentro de Morena y sus aliados.

Durante el informe, la mandataria también defendió la relación con Estados Unidos bajo el principio de cooperación sin subordinación, en medio de tensiones por seguridad, comercio, migración y presiones derivadas de casos políticos con impacto bilateral.

La presidenta afirmó que México busca diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero advirtió que la cooperación no implica sometimiento ni renuncia a los principios de soberanía, independencia y dignidad nacional.

El mensaje de unidad también tuvo lectura electoral. Morena llega al nuevo tramo político con alta presencia territorial, control legislativo amplio y gobiernos estatales clave, pero con disputas internas por candidaturas, liderazgos regionales y el manejo de crisis como la de Sinaloa.

La frase presidencial buscó contener esas señales de desgaste y colocar a Sheinbaum como eje de conducción política del movimiento, especialmente frente a quienes intentan medir el peso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los grupos internos de Morena y las decisiones rumbo a 2027.

Aunque la presidenta negó divisiones, el reto para el oficialismo será convertir ese mensaje en disciplina real: resolver candidaturas sin rupturas, sostener mayorías legislativas, administrar crisis estatales y evitar que los señalamientos contra figuras políticas contaminen la agenda de gobierno.