Atiende JMAS a vecinos de Cerradas del Parque por operación del pozo 251

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El organismo acordó modificar el desfogue del pozo y revisar alternativas para reducir afectaciones por intermitencias eléctricas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez sostuvo una reunión con vecinos del fraccionamiento Cerradas del Parque, quienes expusieron afectaciones relacionadas con la operación del pozo 251, fuente de abastecimiento de agua potable de la zona.

Durante el encuentro, personal del organismo escuchó las inquietudes de los habitantes del sector y revisó las condiciones de operación del pozo, luego de reportes por brotes en alcantarillas.

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La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que la situación se presentó al realizar el desfogue necesario para volver a ingresar el pozo al sistema de distribución de agua potable.

De acuerdo con la funcionaria, este proceso derivó en brotes en alcantarillas, lo que generó molestias y afectaciones para vecinos del fraccionamiento Cerradas del Parque.

“Hoy nos externaron la problemática y trajimos todo el equipo operativo”, señaló.

Moreno indicó que en la atención participaron áreas de extracción y distribución, así como personal de alcantarillado, con el objetivo de atender directamente las peticiones planteadas por la comunidad.

Como parte de los acuerdos establecidos, personal operativo de la JMAS implementará acciones para modificar el desfogue del pozo 251 y reducir las revoluciones durante su operación.

El organismo también revisará alternativas para disminuir las afectaciones ocasionadas por las intermitencias de energía eléctrica, debido a que estas impactan directamente en el funcionamiento del pozo.

La JMAS informó que dará seguimiento puntual a los compromisos establecidos con los vecinos, con el objetivo de mejorar la operación de la fuente de abastecimiento y reducir las molestias en el sector.

El organismo reiteró que mantendrá comunicación con la comunidad de Cerradas del Parque para atender los avances derivados de la intervención técnica y las medidas acordadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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