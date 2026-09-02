Explica Maru Campos ausencia en informe de Sheinbaum y reitera disposición al diálogo

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La gobernadora de Chihuahua afirmó que decidió no asistir por prudencia, tras señalamientos y tensiones con el Gobierno Federal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos fijó postura sobre su inasistencia al segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que su ausencia generó especulaciones en el escenario político nacional y estatal.

La mandataria chihuahuense señaló que entendía haber sido la única gobernadora que no acudió al acto encabezado por la Presidenta, situación que, dijo, derivó en distintas interpretaciones públicas.

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Campos afirmó que su decisión respondió a un acto de prudencia, tras las acusaciones que se han formulado en su contra y la ofensiva que, sostuvo, se emprendió por cumplir con sus responsabilidades de gobierno.

“Uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración”, expresó.

La gobernadora indicó que, bajo ese contexto, no podía sentirse invitada por consideración, por lo que optó por permanecer en Chihuahua y atender agenda en el estado.

Campos sostuvo que su presencia en el informe federal pudo resultar incómoda para distintos actores políticos, por lo que decidió no asistir también en consideración a la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

“Reitero siempre mi disposición de colaboración con el Gobierno Federal, por el bien de los chihuahuenses”, señaló.

En su posicionamiento, la mandataria estatal afirmó que en el actual contexto político existe polarización y cuestionó la posibilidad de que se generen actos republicanos auténticos desde el poder.

La gobernadora añadió que no se representa a sí misma, sino a las y los chihuahuenses, por lo que enmarcó su decisión dentro de la responsabilidad institucional que, aseguró, mantiene frente al estado.

El pronunciamiento se da después del segundo informe de Gobierno de Sheinbaum, realizado el 1 de septiembre en Palacio Nacional, donde la ausencia de Campos fue destacada por diversos medios nacionales y locales.

Pese a las diferencias señaladas, Campos reiteró su disposición a colaborar con la administración federal en temas que beneficien a Chihuahua, sin precisar nuevos encuentros o mecanismos de coordinación institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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