Presenta Gobierno del Estado Atlas Turístico de Chihuahua

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La plataforma digital reúne información de atractivos, sitios de interés y eventos turísticos de los 67 municipios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, presentó el Atlas Turístico de Chihuahua, una plataforma digital de uso público que concentra información sobre atractivos, sitios de interés y eventos turísticos en los 67 municipios de la entidad.

La herramienta fue diseñada para facilitar el acceso a información actualizada y fortalecer la promoción de la oferta turística estatal, mediante un sistema de consulta organizado por municipio.

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De acuerdo con la dependencia, el Atlas Turístico incluye fichas informativas con una descripción detallada de cada sitio, datos de contacto, horarios, ubicación exacta, galería fotográfica, enlaces a redes sociales e información sobre costos de acceso.

La plataforma también permite consultar calendarios de eventos apoyados por la Secretaría de Turismo, entre ellos actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua) y del programa Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!

Con esta herramienta, visitantes y residentes podrán planificar rutas, conocer destinos y revisar actividades programadas en distintas regiones del estado, de acuerdo con sus intereses y necesidades de viaje.

La Secretaría de Turismo informó que el Atlas busca visibilizar la riqueza cultural, natural y gastronómica de Chihuahua, además de impulsar la difusión de espacios turísticos en municipios con vocación histórica, recreativa, de aventura y de naturaleza.

El Atlas Turístico puede consultarse en la plataforma digital habilitada para este proyecto, así como desde el sitio oficial de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, donde también se encuentra información general y trámites relacionados con el sector.

La dependencia invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo, FITA Chihuahua y Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!, para conocer información turística, calendarios de eventos y actividades disponibles en las distintas regiones de la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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