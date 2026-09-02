Llama Maru Campos a mantener colaboración entre Gobierno y empresariado en Chihuahua

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La gobernadora participó en la Asamblea de DESEC, donde Ernesto Hermosillo Seyffert asumió la presidencia del organismo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos llamó a integrantes de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) a mantener el trabajo conjunto entre el sector público y el empresariado, al señalar que los resultados alcanzados en la entidad son producto de un gobierno que escucha y de un sector empresarial que propone.

Durante su participación en la asamblea del organismo, en la que Ernesto Hermosillo Seyffert asumió como nuevo presidente del Consejo Directivo para el periodo 2026-2028, la mandataria estatal destacó la importancia de preservar la colaboración institucional para impulsar proyectos estratégicos en beneficio de Chihuahua.

“Hoy quiero pedirles que tengamos la visión de proteger lo que hemos construido. Que sostengamos esta forma de trabajo tan sencilla de enunciar y tan difícil de lograr”, externó.

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Campos señaló que la inversión en obra pública que se realiza actualmente en distintas regiones del estado responde a una combinación de responsabilidad fiscal, participación del empresariado y manejo adecuado de los recursos públicos.

La gobernadora afirmó que los proyectos en marcha se desarrollan conforme a la ley y bajo criterios de transparencia en el gasto, al referirse a las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan en la capital del estado.

“Nos orgullece decir que los seis grandes proyectos de infraestructura para Chihuahua capital, ya se encuentran en etapa de construcción”, abundó.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del Casino de Chihuahua, Campos exhortó a las y los asistentes a fortalecer la unidad social y empresarial, así como a promover una visión compartida sobre el desarrollo del estado.

La mandataria planteó la necesidad de reencontrarse como comunidad, hablar bien de Chihuahua y respaldar los avances alcanzados, al considerar que esa cohesión debe reflejarse también en la ciudadanía.

Agregó que la unidad entre sectores debe orientarse a cuidar, defender y continuar la construcción del futuro de la entidad, con una visión enfocada en sostener el desarrollo económico y social de Chihuahua.

Al asumir la presidencia de DESEC, Ernesto Hermosillo Seyffert señaló que una ciudad no se construye desde un escritorio ni bajo una sola visión, sino mediante la participación de personas con distintas responsabilidades, capacidades e intereses.

El nuevo dirigente del organismo empresarial indicó que el reto para los próximos años será lograr que el crecimiento económico se traduzca en prosperidad para las familias, mediante nuevas inversiones, mejores empleos y condiciones para que las juventudes encuentren en Chihuahua razones para permanecer en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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