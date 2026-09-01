Inicia Estado actividades de Septiembre, Mes del Testamento

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Gobierno del Estado informó que durante septiembre habrá descuentos y costos preferenciales para fortalecer la certeza jurídica familiar

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, inició las actividades de “Septiembre, Mes del Testamento”, programa que busca facilitar a la ciudadanía el acceso a instrumentos jurídicos para ordenar la transmisión de su patrimonio.

La campaña permite realizar testamentos públicos abiertos y ológrafos en condiciones accesibles, mediante un acuerdo entre la administración estatal y los colegios de notarios de Chihuahua.

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De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, el objetivo es fortalecer la cultura testamentaria y brindar certeza jurídica a las familias chihuahuenses, especialmente en materia civil, registral y patrimonial.

A la ceremonia inaugural asistieron el subsecretario General de Gobierno, Oscar González Luna, y la encargada de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, Blanca Lizeth Chávez Hernández.

También participaron representantes del gremio notarial, entre ellos Ricardo Alonso Aguirre Pérez, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Judicial Bravos; Alejandro Álvarez Hernández, presidente del Colegio Estatal del Notariado Chihuahuense, y Manuel Alberto O’Reilly Attolini, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Judicial Morelos.

Blanca Lizeth Chávez Hernández destacó que el patrimonio de una persona no solo está integrado por bienes materiales, sino también por derechos y obligaciones que deben transmitirse conforme a la voluntad de su titular.

“Hacer un testamento es un acto de responsabilidad y previsión. Significa brindar certeza a nuestras familias y evitar conflictos futuros mediante la expresión clara de nuestra voluntad.”

La funcionaria informó que el interés ciudadano por esta figura jurídica ha crecido en los últimos años, ya que en 2024 y 2025 se atendieron más de 5 mil solicitudes de depósito de testamento ológrafo por año.

Además, señaló que cerca de 6 mil testamentos públicos fueron otorgados anualmente ante notarias y notarios en la entidad durante ese mismo periodo.

Como parte de los beneficios de la campaña, la Secretaría de Hacienda autorizó un descuento del 50 por ciento en los derechos correspondientes al depósito de testamento ológrafo.

Con este descuento, durante septiembre el trámite tendrá un costo de 526 pesos, en lugar de la tarifa ordinaria de 1,052 pesos. Asimismo, las y los notarios participantes ofrecerán costos preferenciales en la elaboración de testamentos públicos abiertos.

La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado invitó a la ciudadanía a aprovechar el Mes del Testamento, con el fin de que más familias cuenten con un instrumento que garantice el respeto de su voluntad y la transmisión ordenada de su patrimonio.

El Código Civil del Estado de Chihuahua establece como principales formas de otorgar testamento el público abierto, realizado ante notario público con asesoría jurídica especializada, y el ológrafo, escrito de puño y letra por el testador y depositado ante el Registro Público de la Propiedad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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