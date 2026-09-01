Ofertarán 800 vacantes en Feria del Empleo de la UTCJ

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La Expo Empléate 2026 reunirá a cerca de 40 empresas el próximo 24 de septiembre en el domo de la universidad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en coordinación con el programa Desafío, realizará la Feria de Empleo “Expo Empléate 2026”, donde se ofertarán alrededor de 800 vacantes para distintos perfiles laborales.

El evento se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el domo de la UTCJ, con la participación de aproximadamente 40 empresas interesadas en vincularse con jóvenes, estudiantes, egresados y público en general.

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La coordinadora general del programa Desafío, Karina Bárcenas Álvarez, informó que se prevé la asistencia de más de 2 mil personas durante la jornada de reclutamiento.

Para atender a la población estudiantil y a las personas interesadas, la feria se dividirá en dos turnos: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.

La UTCJ y Desafío invitaron a la comunidad a acudir con documentación básica, como currículum o solicitud elaborada, para aprovechar las oportunidades de vinculación laboral disponibles durante la Expo Empléate 2026.

El rector de la UTCJ, Oscar Ibáñez Hernández, destacó que la jornada busca impulsar la inclusión laboral frente a la demanda de personal que existe en la región.

“Junto con Desafío impulsamos este evento para brindar oportunidades de trabajo, principalmente a las juventudes, estimamos contar con 800 plazas disponibles.”

Ibáñez Hernández señaló que la oferta laboral contempla puestos técnicos e industriales, así como vacantes en áreas gerenciales, ventas, logística y servicios.

De manera complementaria, dependencias como el Registro Civil, la Fiscalía General del Estado, la Jurisdicción Sanitaria y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento instalarán módulos para ofrecer trámites y servicios a las y los asistentes.

Con esta feria, la UTCJ busca fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la comunidad, además de facilitar el acceso a oportunidades de empleo en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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