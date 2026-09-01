Avanza JMAS hacia meta de entregar 3 mil tinacos en Los Kilómetros

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La descentralizada entregó 200 depósitos más como parte del programa Agua para Todos en Los Kilómetros

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez continúa con la entrega de tinacos a familias de las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros, como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”.

Este martes se llevó a cabo una nueva jornada en el centro de atención Las Maracas, ubicado en el Kilómetro 30, donde fueron entregados 200 tinacos con capacidad de 600 litros.

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La descentralizada informó que estas acciones forman parte de la meta de entregar 3 mil tinacos a familias del sector, con el objetivo de fortalecer la capacidad de almacenamiento de agua potable en viviendas de la zona.

Flor Cuevas, jefa del Centro de Atención Telefónica de la JMAS, explicó que las entregas se realizan de manera semanal y forman parte de un programa integral que incluye también el suministro gratuito de agua potable mediante pipas.

“Nos encontramos en Las Maracas en los Kilómetros y estamos en otra entrega más de 200 tinacos para toda la gente de esta área, como parte de un programa integral de Agua para Todos en esta zona de Los Kilómetros.”

La funcionaria indicó que las familias interesadas en acceder al servicio gratuito de agua mediante pipas pueden registrarse en las oficinas ubicadas en Las Maracas, en Los Kilómetros, y en la colonia Alcaldes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la JMAS, el listado generado mediante ese registro permite programar llamadas a las familias beneficiarias para informarles el día y hora en que podrán recibir su tinaco.

Habitantes del sector agradecieron la entrega del apoyo, al señalar que los depósitos permitirán almacenar agua en mejores condiciones y atender una necesidad cotidiana en la zona.

Actualmente, 45 pipas recorren diariamente las 12 colonias de Los Kilómetros mediante 35 rutas, con una distribución aproximada de 43 millones de litros de agua al mes.

La JMAS informó que este esquema beneficia a más de 20 mil habitantes y continuará operando junto con la entrega de tinacos, a fin de ampliar el acceso gratuito al agua potable en este sector de Ciudad Juárez.

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