Resalta Sheinbaum aprobación de 103 reformas constitucionales y legales en dos años

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La Presidenta afirmó que los cambios recuperan el sentio social de la Constitución, fortalecen la soberanía y amplían derechos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que durante los primeros dos años de su gobierno se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, orientadas a recuperar el sentido social de la Constitución y fortalecer la soberanía nacional.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que las modificaciones legales reflejan un cambio profundo en el país, al considerar que forman parte de una nueva etapa institucional vinculada con la llamada Cuarta Transformación de la vida pública.

“Es un cambio profundo el que ha ocurrido en México que se refleja en cambios constitucionales y legales fundamentales para el presente y el futuro del país”, puntualizó.

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Sheinbaum sostuvo que las reformas aprobadas buscan revertir parte de los cambios realizados durante el periodo neoliberal, los cuales, dijo, orientaron derechos y recursos naturales hacia esquemas de privatización y participación de particulares.

La Presidenta señaló que las modificaciones impulsadas por su administración abarcan temas de soberanía, democracia, austeridad republicana, seguridad, combate a la impunidad, bienestar, prosperidad compartida y derechos de mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas y afromexicanos.

Entre los cambios destacados se encuentran los relacionados con la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos, como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y los trenes de pasajeros, así como medidas en materia de soberanía alimentaria, derecho humano al agua y protección de recursos naturales.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que las reformas también incluyen disposiciones para prohibir el maíz transgénico, combatir el acaparamiento del agua, restringir propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión, y establecer la nulidad de elecciones cuando se compruebe injerencia externa.

En materia democrática, el Gobierno federal destacó reformas orientadas a prohibir el nepotismo, la reelección y privilegios, además de impulsar mecanismos de consulta popular y sustituir órganos considerados de alto costo para el país.

En el eje de seguridad y justicia, las reformas contemplan medidas para perseguir delitos de alto impacto, como extorsión, tráfico de fentanilo, facturación falsa, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidio, además del fortalecimiento de instituciones como la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

También se incluyeron cambios al Poder Judicial, entre ellos la elección democrática de ministros, magistrados y jueces, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la reducción de tiempos en juicios, la evaluación obligatoria de juzgadores y ajustes relacionados con suspensiones en materia de amparo.

En materia social, el Gobierno federal destacó la incorporación de Programas del Bienestar como derechos constitucionales, así como reformas laborales relacionadas con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la disminución de la brecha salarial, la seguridad social para trabajadores de aplicaciones, la Ley Silla y la protección a jornaleras agrícolas.

Las reformas también contemplan acciones en vivienda, medio ambiente, bienestar animal, inversión pública y mixta, infraestructura estratégica, digitalización de trámites y simplificación administrativa mediante un modelo nacional para reducir procesos burocráticos.

Sheinbaum adelantó que la próxima semana será presentado el Paquete Económico 2027, junto con una serie de reformas en materia económica dirigidas a apoyar a micro y pequeñas empresas, además de fortalecer la economía digital.

“Ahora con la Cuarta Transformación el objetivo es recuperar el sentido social en la Constitución”, afirmó la Presidenta.

En el apartado de derechos, la administración federal destacó reformas en igualdad sustantiva, seguridad y protección contra violencias hacia las mujeres, prevención e investigación del feminicidio, así como medidas contra la discriminación, el acoso escolar y la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes.

Respecto a los pueblos indígenas y afromexicanos, el Gobierno federal subrayó su reconocimiento como sujetos de derecho público, con derecho al ejercicio directo de presupuesto y a la consulta previa, libre e informada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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