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Realizará Gobierno del Estado fumigación preventiva en el Parque Central

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POR Redacción ADN / Agencias
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El recinto cerrará este miércoles a partir de las 19:00 horas y reabrirá el jueves a las 5:00 de la mañana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizará este miércoles una jornada de termo nebulización en el Parque Central, con el objetivo de reducir la presencia de mosquitos y reforzar las acciones preventivas en este espacio público.

Los trabajos estarán a cargo de la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chihuahua, en coordinación con Vectores y Zoonosis del Distrito de Salud 2 Juárez.

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Para llevar a cabo las labores de fumigación, el Parque Central cerrará sus puertas este miércoles a partir de las 19:00 horas, por lo que se pidió a la ciudadanía tomar previsiones.

La administración del recinto invitó a las personas que tenían planeada una visita a organizar sus actividades antes del horario de cierre, con el fin de permitir el desarrollo seguro de los trabajos preventivos.

De acuerdo con la información difundida, la jornada forma parte de las medidas orientadas a disminuir la presencia de mosquitos en zonas de uso común y convivencia familiar.

El Parque Central reabrirá sus puertas el jueves a las 5:00 horas, para continuar con sus actividades habituales y recibir nuevamente a visitantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para atender las indicaciones del personal operativo durante la jornada y respetar los horarios establecidos para el cierre temporal del recinto.

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