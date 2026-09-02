Compromete Sheinbaum disciplina fiscal para Paquete Económico 2027

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El gobierno federal anticipa menor déficit, aunque enfrentará presiones por gasto social, deuda e inversión pública.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comprometió mantener disciplina fiscal en el Paquete Económico 2027, como parte del mensaje económico presentado tras su Segundo Informe de Gobierno.

El planteamiento busca enviar una señal de estabilidad a mercados, inversionistas y calificadoras, en un contexto donde el gobierno federal defiende crecimiento, empleo e inversión extranjera, pero también enfrenta presiones por deuda, gasto público y programas sociales.

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De acuerdo con el mensaje oficial difundido en las portadas nacionales, la administración federal prevé reducir el déficit fiscal en el paquete económico del próximo año, sin renunciar a los programas prioritarios ni a la inversión pública considerada estratégica.

La promesa fiscal llega después de un periodo en el que el gasto social, los proyectos de infraestructura y las obligaciones financieras han mantenido presión sobre las finanzas públicas. El reto será ajustar el déficit sin trasladar costos a salud, educación, seguridad, obra pública o apoyos sociales.

El gobierno también deberá cuidar el equilibrio entre austeridad y crecimiento. Un ajuste demasiado severo podría frenar inversión o servicios; uno insuficiente podría elevar dudas sobre sostenibilidad de la deuda y margen financiero para los siguientes años.

El tema tiene impacto directo para estados y municipios, porque el Paquete Económico define participaciones, aportaciones, inversión federalizada y fondos que inciden en obras, seguridad, salud, educación y programas sociales en las entidades.

Para Chihuahua, el punto relevante será revisar si la disciplina fiscal anunciada se traduce en menores recursos federales, reasignaciones de inversión o continuidad de programas vinculados a bienestar, infraestructura hídrica, seguridad y desarrollo fronterizo.

La discusión del Paquete Económico 2027 será una de las primeras pruebas legislativas del nuevo tramo político del gobierno de Sheinbaum, porque obligará a conciliar promesas sociales, estabilidad macroeconómica y capacidad real de financiamiento.