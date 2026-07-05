Dialoga Marco Bonilla con transportistas de Cuauhtémoc sobre necesidades del noroeste de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua sostuvo una reunión con Fernando Suárez y representantes del sector para abordar temas de desarrollo económico y prioridades regionales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo una reunión de trabajo con Fernando Suárez Ordóñez y líderes del transporte de carga de la región de Cuauhtémoc, con el propósito de intercambiar planteamientos sobre las principales necesidades del noroeste del estado y las oportunidades para impulsar su desarrollo económico.

Durante el encuentro, Fernando Suárez, suplente del alcalde de Cuauhtémoc y exdirector de Desarrollo Social de ese municipio, compartió su experiencia en la atención de las comunidades de la región y expuso algunas de las prioridades identificadas durante su gestión.

“El objetivo fue dialogar sobre los temas más relevantes para el noroeste de Chihuahua y el progreso de las familias que ahí residen.”

- Publicidad - HP1

A la reunión asistieron representantes de los sindicatos de transporte de carga Gran Visión, Soto Maynes, Gindursa, #305 Jagüeyes, Cusihuiriachi y Álvaro Obregón, quienes plantearon su visión sobre las condiciones que enfrenta el sector y las áreas de oportunidad para fortalecer la actividad económica en esa zona del estado.

Los transportistas compartieron con el presidente municipal su experiencia en la operación de rutas de carga y su conocimiento del territorio, al considerar que el transporte representa una actividad estratégica para el desarrollo de los municipios del noroeste.

Marco Bonilla reiteró su disposición para mantener el diálogo con los sectores productivos, al reconocer que el transporte de carga desempeña un papel fundamental en la economía regional y en la conectividad de Chihuahua.

El encuentro forma parte de las reuniones que el alcalde ha sostenido con distintos actores económicos y sociales para conocer las necesidades de diversas regiones del estado y fortalecer la colaboración con los sectores productivos.