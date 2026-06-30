Confirma Marco Bonilla su registro para buscar la candidatura del PAN al Gobierno de Chihuahua

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El alcalde de Chihuahua informó que ya se inscribió en la plataforma digital del partido como parte del proceso interno rumbo a la elección de 2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, confirmó que formalizó su registro en la plataforma digital del Partido Acción Nacional (PAN) para participar en el proceso interno de selección de la candidatura a la gubernatura del estado para la elección de 2027.

El edil explicó que el registro forma parte de la nueva plataforma impulsada por Acción Nacional para modernizar sus procesos internos y facilitar la incorporación de militantes y aspirantes a cargos de elección popular.

“Ya quedó inscrito como aspirante al proceso interno rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027”, señaló Bonilla.

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El presidente municipal indicó que esta herramienta forma parte de una estrategia de relanzamiento del PAN, cuya consolidación está prevista para el próximo mes de noviembre, con el objetivo de hacer más accesibles y transparentes los procedimientos internos del partido.

Bonilla agregó que la plataforma permitirá identificar a las personas interesadas en competir por distintos cargos de elección popular en los próximos procesos electorales, además de fortalecer la organización interna del instituto político.

El alcalde precisó que su inscripción corresponde a la primera etapa del procedimiento, por lo que aún deberá cumplir con las fases posteriores establecidas por el PAN para la definición de su candidatura.

Con este registro, Marco Bonilla se suma públicamente a los perfiles panistas que han manifestado su intención de buscar la candidatura al Gobierno de Chihuahua en los comicios de 2027.