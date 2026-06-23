Respalda Marco Bonilla a Maru Campos y cuestiona postura de Morena sobre seguridad electoral

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El alcalde de Chihuahua defendió las declaraciones de la gobernadora y criticó el voto de Morena en una reforma discutida en el Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, manifestó públicamente su respaldo a la gobernadora Maru Campos Galván y defendió los señalamientos realizados por la mandataria estatal en torno a la defensa de la soberanía, el Estado de Derecho y la actuación de actores políticos vinculados a Morena.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el edil sostuvo que las declaraciones de la gobernadora reflejan preocupaciones compartidas por diversos sectores de la población respecto a la situación política y de seguridad que enfrenta el país.

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“La Gobernadora Maru Campos dijo lo que millones de mexicanos estamos pensando: la soberanía no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley”, expresó Bonilla.

El presidente municipal criticó la respuesta de dirigentes y representantes de Morena a los posicionamientos emitidos por la titular del Ejecutivo estatal, al considerar que no se atendieron los cuestionamientos planteados sobre presuntos vínculos entre actores políticos y hechos relacionados con la delincuencia organizada.

Durante su mensaje, Bonilla hizo referencia a la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y señaló que continúan existiendo interrogantes que, a su juicio, deben ser aclaradas por las autoridades y por los actores políticos involucrados.

Asimismo, el alcalde cuestionó el sentido del voto emitido por legisladores de Morena en el Congreso del Estado durante la discusión de una propuesta relacionada con sanciones a partidos y candidatos que reciban apoyo de grupos delictivos.

Según el edil, dicha postura evidencia diferencias de fondo entre las fuerzas políticas respecto a los mecanismos para combatir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Bonilla afirmó que Chihuahua ha construido durante décadas condiciones favorables para la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo, por lo que consideró necesario preservar el Estado de Derecho y la certidumbre institucional.

“Las y los chihuahuenses, las y los mexicanos honestos merecemos respuestas. No permitiremos que pongan en riesgo al país ni el tratado comercial que sostiene miles de empleos en todo Chihuahua”, señaló.

El alcalde reiteró su respaldo a la gobernadora Maru Campos y sostuvo que la defensa de las instituciones, la legalidad y la seguridad deben mantenerse como prioridades para los distintos órdenes de gobierno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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