Morena en contra del aumento injusto al predial en Ciudad Juárez

Bancada sostiene defensa de los más pobres y la economía popular.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, votó en contra del las Tablas de Valores Unitarios de Suelo Y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Juárez, al sostener los principios del partido y el movimiento de Cuarta Transformación.

El diputado Benjamín Carrera Chávez, advirtió el cambio de postura que tuvieron los diputados del PAN y PRI, respecto a los valores catastrales en Ciudad Juárez, que ostentándose como detractores, cambiaron radicalmente su postura, para pactar finalmente con lo que para la bancada de Morena es un grave error, “no nos tiembla la mano votar en contra”.

“Los postulados que rigen el actuar no solo de nuestro Grupo Parlamentario, sino de, quienes como representantes del pueblo e integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, nos obligan a materializar acciones orientadas a generar estabilidad e igualdad de oportunidades bajo los principios de austeridad equidad y justicia distributiva”.

Recordó que Morena aprobó las Tablas de Valores de 13 municipios que no realizaron modificaciones respecto al ejercicio fiscal anterior, y tras la exposición del Alcalde de Juárez, no se puede pasar por alto una serie de planteamientos que contradice los principios de la Cuarta Transformación, por lo que no se puede apoyar.

Aseguró que se busca justificar el argumento de que se busque equiparar zonas de Ciudad Juárez con áreas de la Ciudad de Chihuahua, se dejan de lado condiciones básicas como la urbanización, la distribución de las zonas, flujo de personas, así como las condiciones sociales de nuestra frontera, mismas que distan mucho entre ambas localidades.

“Se trata de legitimar los aumentos en valores catastrales para ocultar un indudable aumento al predial con un argumento tramposo, sobre todo cuando los valores comerciales no aumentan en la misma proporción que los valores catastrales de los predios”.

“Aprobar las Tablas de Valores con un análisis simplista, esconde cuestiones que impactan no solo en el pago del impuesto predial, sino cuestiones como el encarecimiento de los actos por traslación de dominio, no solo en Juárez, sino en otros municipios en los que se pretende aumentar los valores a través de una aparente actualización a las Tablas de Valores.

“Fortalecer la capacidad de ingresos del municipio a costa de las familias juarenses, así como a costa de las familias de cualquier otro municipio, es a todas luces un acto contrario a lo que, como Grupo Parlamentario, hemos trabajado y que resulta incoherente con el fomento de la disciplina fiscal que hemos promovido como medida para garantizar para las y los chihuahuenses una economía segura pero sobre todo, incluyente”.

