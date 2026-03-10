Modifica Congreso requisito de edad para ocupar Secretaría de Acuerdos en el TEJA

Publicidad - LB2 -

Reforma elimina límite mínimo de 25 años y establece como requisito únicamente la mayoría de edad.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para eliminar el requisito de edad mínima de 25 años para ocupar la titularidad de una Secretaría de Acuerdos, estableciendo como única condición ser mayor de edad, es decir, tener 18 años cumplidos.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en voz de la diputada Jael Argüelles Díaz, quien explicó que la modificación busca armonizar la legislación con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Durante la exposición del dictamen se señaló que establecer límites de edad para acceder a cargos públicos puede constituir una forma de discriminación, al tratarse de una exigencia que no necesariamente guarda relación con las capacidades profesionales requeridas para desempeñar el cargo.

Asimismo, se retomaron criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se establece que la edad, por sí sola, no determina la capacidad profesional de una persona, por lo que imponer restricciones basadas únicamente en este factor puede generar tratos desiguales y limitar el acceso al empleo público.

Con la reforma se modifica la fracción II del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para establecer que bastará con ser mayor de edad para ocupar el cargo de Secretaría de Acuerdos.

De igual forma, se derogó el segundo párrafo del mismo artículo, que anteriormente establecía un requisito mínimo de 30 años para la titularidad de la Primera Secretaría de Acuerdos dentro del tribunal.

El Congreso señaló que esta adecuación permitirá ampliar las oportunidades para que personas jóvenes con formación en Derecho puedan acceder a cargos jurisdiccionales, con base en su preparación académica y capacidades profesionales, sin que la edad represente una barrera.

La iniciativa que dio origen a la reforma fue presentada por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, del Grupo Parlamentario de Morena.

