Moderniza Pensiones Civiles su infraestructura y beneficia a más de 96 mil derechohabientes

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La institución amplía servicios, incorpora tecnología médica y fortalece la atención especializada en todo el estado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Pensiones Civiles del Estado (PCE) informó que más de 96 mil derechohabientes han resultado beneficiados con las acciones de modernización de infraestructura médica, ampliación de servicios especializados y equipamiento tecnológico implementadas en las distintas delegaciones de la institución en Chihuahua.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, señaló que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad de la atención y reducir los tiempos de espera para consultas, estudios médicos y procedimientos especializados.

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Una de las principales intervenciones se desarrolla en la Delegación Chihuahua, donde se realiza la renovación integral del área de Urgencias, la primera modernización de este espacio en más de cuatro décadas.

“Los proyectos de infraestructura, ampliación de servicios especializados y equipamiento tecnológico han servido de apoyo para impulsar las estrategias para reducir los tiempos de espera en consultas y estudios médicos”.

Las obras contemplan mejoras en áreas de observación, consultorios, hemodiálisis y salas de espera, además de la construcción de un puente elevado que conectará directamente con los servicios de laboratorio e imagenología.

La institución también amplía el área de Fisiatría, que pasará de 14 a 25 cubículos con el propósito de incrementar la capacidad de atención para pacientes en proceso de rehabilitación posterior a cirugías ortopédicas.

Miranda Pérez informó que para disminuir el diferimiento en consultas de especialidad se implementaron nuevos modelos de atención, entre ellos la Clínica de la Piel y la Clínica de Salud Mental, lo que permitirá canalizar casos de mayor complejidad y optimizar los recursos disponibles.

Asimismo, destacó la operación de los módulos PCE Norte y PCE Sur en la ciudad de Chihuahua, donde los usuarios pueden acceder a consultas médicas, toma de muestras de laboratorio, surtido de medicamentos y gestión de citas sin necesidad de trasladarse a la delegación principal.

La expansión de servicios también incluyó la apertura de espacios de atención en Saucillo, Jiménez, Santa Bárbara, Guachochi y Valle de Allende, con el objetivo de acercar los servicios médicos a distintas regiones del estado.

En materia de equipamiento, la dependencia informó que se encuentran en proceso de instalación nuevos tomógrafos, resonadores magnéticos, equipos digitales de rayos X y tecnología de laboratorio de alta capacidad en Chihuahua y Ciudad Juárez.

La modernización incorpora además herramientas de alta especialización como los robots quirúrgicos Mako y Da Vinci, utilizados para procedimientos de precisión y cirugías mínimamente invasivas, así como sistemas de expediente clínico con inteligencia artificial para fortalecer los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Durante el último año Pensiones Civiles del Estado realizó mil 485 cirugías de prótesis y procedimientos ortopédicos, mientras que entre enero y mayo de 2026 efectuó 208 intervenciones, principalmente de rodilla, cadera y columna.

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