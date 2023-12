Marisela Terrazas: El Alcalde de Juárez desconoce sobre el Presupuesto de Egresos 2024

Publicidad - LB2 -

La legisladora panista Marisela Terrazas hizo declaraciones contundentes hoy, señalando la aparente falta de conocimiento del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar respecto al Presupuesto de Egresos para el año 2024.

Ciudad Juárez, Chih .- “Hablar que se necesita más presupuesto para Juárez, de parte del alcalde, Cruz Pérez Cuellar, me parece cínico, pues al momento no existen obras ni servicios públicos de calidad, pero sí escándalos de corrupción y la adquisición de una casa que hoy tiene, de más de 30 millones de pesos. Los juarenses quieren que se atienda lo básico, no solo exigencias sin resultados», expresó la legisladora panista.

Subrayó que los recursos de los ciudadanos de Ciudad Juárez deben ser utilizados de manera transparente y eficiente, enfocándose en mejorar la infraestructura y los servicios básicos que requiere la comunidad.

La diputada también hizo un llamado a la rendición de cuentas y a la transparencia en la gestión de los fondos públicos.

Con estas acciones se busca arrojar luz sobre la situación actual en Juárez, instando a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales.

