Localiza SSPE campamento clandestino del crimen organizado en tramo Delicias-Satevó

Aseguran arma larga, cargadores y equipo táctico durante operativo en la vía corta Chihuahua–Parral.

Delicias, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Como parte de las acciones del Operativo Blindaje Carretero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) localizaron y desmantelaron un campamento clandestino presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado, en la vía corta Chihuahua–Parral, en el tramo que conecta Delicias con el municipio de Satevó.

El hallazgo se registró la tarde del 29 de enero, durante recorridos de vigilancia mixta terrestre y aérea realizados por la Policía de Despliegue. La detección inicial se realizó desde un helicóptero de la SSPE, cuyos observadores aéreos identificaron el punto, lo que derivó en la intervención inmediata de las unidades en tierra.

Tras confirmar la ubicación, los agentes estatales se aproximaron al sitio y efectuaron una revisión, donde aseguraron un arma larga de fuego, cuatro cargadores, 75 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas, así como una cadena de fabricación artesanal con ponchallantas incrustados.

De acuerdo con la información oficial, el campamento se encontraba estratégicamente ubicado, con amplia visibilidad del entorno, lo que sugiere su uso para actividades de vigilancia o control territorial en esta ruta carretera.

El material asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que los agentes procedieron a la inhabilitación del campamento, como parte de las acciones de contención y disuasión del delito en la región.

La SSPE informó que se mantendrá la vigilancia permanente en la zona, en el marco de la estrategia de seguridad estatal, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la presencia policial en tramos carreteros considerados prioritarios.

