Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 30, 2026 | 13:09
InicioEstado

Lleva Movimiento Ciudadano de Chihuahua agenda del norte a su Coordinadora Naciona

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Liderazgos estatales y federales plantean crisis económica, inseguridad y trato fiscal inequitativo para la región fronteriza.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Liderazgos de Movimiento Ciudadano en Chihuahua llevaron a la Coordinadora Nacional de ese instituto político una agenda de defensa de las causas del norte, con el objetivo de posicionar en el ámbito nacional los principales retos que enfrenta la entidad, en particular la región fronteriza.

La delegación fue encabezada por el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya y el diputado local Francisco Sánchez Villegas, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, quienes presentaron un diagnóstico sobre la situación económica y social de Chihuahua ante la dirigencia nacional del partido.

- Publicidad - HP1

Durante el encuentro, representantes de la denominada Fuerza Naranja expusieron problemáticas como la crisis de empleo, el debilitamiento de la industria, la falta de certeza para la inversión, la inseguridad, el abandono del campo, así como lo que calificaron como injusticia fiscal y presupuestal hacia el norte del país.

En la reunión participaron también liderazgos de la frontera, entre ellos el coordinador regional de la zona norte, Enrique Figueroa, así como las representantes Gloria Mirazo y Zury Espino, quienes subrayaron la necesidad de una política económica que fortalezca a quienes producen y trabajan en la región.

De acuerdo con los planteamientos presentados, Chihuahua y Ciudad Juárez han sido históricamente motores económicos del país, pero actualmente requieren decisiones con visión de largo plazo y una postura firme frente a políticas que, señalaron, no consideran las particularidades del norte de México.

La representación estatal de Movimiento Ciudadano sostuvo que las soluciones a los problemas nacionales deben construirse desde el territorio, a partir de la escucha directa de las comunidades y de una agenda que refleje las realidades económicas y sociales de las regiones productivas del país.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Universitas

Invitan a juarenses a celebrar la Fiesta Mexicana en IADA

Se ofrecerán antojitos mexicanos, música y danza folclórica.   Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) - Con la...
Juárez / El Paso

Tendrán artesanos de Pueblos y Comunidades Indígenas 5 módulos en Expo Ganadera

Artesanos de comunidades de pueblos originarios que residen en Ciudad Juárez tendrán cinco módulos...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.