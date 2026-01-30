Lleva Movimiento Ciudadano de Chihuahua agenda del norte a su Coordinadora Naciona

Publicidad - LB2 -

Liderazgos estatales y federales plantean crisis económica, inseguridad y trato fiscal inequitativo para la región fronteriza.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Liderazgos de Movimiento Ciudadano en Chihuahua llevaron a la Coordinadora Nacional de ese instituto político una agenda de defensa de las causas del norte, con el objetivo de posicionar en el ámbito nacional los principales retos que enfrenta la entidad, en particular la región fronteriza.

La delegación fue encabezada por el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya y el diputado local Francisco Sánchez Villegas, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, quienes presentaron un diagnóstico sobre la situación económica y social de Chihuahua ante la dirigencia nacional del partido.

- Publicidad - HP1

Durante el encuentro, representantes de la denominada Fuerza Naranja expusieron problemáticas como la crisis de empleo, el debilitamiento de la industria, la falta de certeza para la inversión, la inseguridad, el abandono del campo, así como lo que calificaron como injusticia fiscal y presupuestal hacia el norte del país.

En la reunión participaron también liderazgos de la frontera, entre ellos el coordinador regional de la zona norte, Enrique Figueroa, así como las representantes Gloria Mirazo y Zury Espino, quienes subrayaron la necesidad de una política económica que fortalezca a quienes producen y trabajan en la región.

De acuerdo con los planteamientos presentados, Chihuahua y Ciudad Juárez han sido históricamente motores económicos del país, pero actualmente requieren decisiones con visión de largo plazo y una postura firme frente a políticas que, señalaron, no consideran las particularidades del norte de México.

La representación estatal de Movimiento Ciudadano sostuvo que las soluciones a los problemas nacionales deben construirse desde el territorio, a partir de la escucha directa de las comunidades y de una agenda que refleje las realidades económicas y sociales de las regiones productivas del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.