Llama Octavio Borunda a fortalecer trabajo legislativo en municipios y detonar potencial de Parral

Destaca en sesión itinerante del Congreso la vocación minera y turística del sur del estado

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – Durante la sesión del Congreso del Estado realizada en Hidalgo del Parral, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda Quevedo, planteó la necesidad de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en las distintas regiones de Chihuahua para atender de manera directa las demandas municipales.

El legislador sostuvo que sesionar fuera de la capital contribuye a consolidar un Congreso cercano a la ciudadanía, capaz de conocer de primera mano las realidades sociales, económicas y productivas de cada zona del estado.

En su intervención, Borunda destacó que Hidalgo del Parral mantiene una relevancia histórica en el desarrollo económico de Chihuahua, particularmente por su vocación minera, sector que consideró estratégico ante el contexto internacional de alta demanda de minerales vinculados a cadenas industriales y tecnológicas.

Señaló que el sur del estado puede consolidarse nuevamente como motor de crecimiento y generación de empleo, siempre que la actividad se impulse bajo criterios de inversión responsable, innovación tecnológica y cuidado ambiental, además del fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la minería.

Asimismo, subrayó que la región cuenta con un amplio potencial turístico derivado de su riqueza histórica, arquitectónica, cultural y gastronómica, lo que abre la posibilidad de diversificar la economía y fortalecer a pequeños y medianos negocios.

“El Congreso del Estado no puede concentrarse únicamente en la capital. Chihuahua es amplio y diverso, y nuestra obligación es trabajar por todos los municipios, estar presentes en cada región, escuchar sus necesidades y construir soluciones acordes a su realidad”, expresó.

El diputado reiteró que el desarrollo estatal debe impulsarse bajo un enfoque regional equilibrado, reconociendo el papel de municipios como Parral en la construcción del presente y futuro económico de Chihuahua.

