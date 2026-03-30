Llama Gobierno de Chihuahua a Federación a contener alza en combustibles

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Advierten impacto en transporte y productos básicos por incremento en precio del diésel.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, urgió al Gobierno Federal a intervenir ante el incremento en los combustibles, particularmente en el diésel, al advertir efectos directos en la economía y el costo de vida.

El funcionario estatal señaló que de no atenderse esta situación, continuará la presión sobre el transporte público y el traslado de mercancías, lo que podría derivar en un encarecimiento de productos de consumo básico.

“Si el Gobierno Federal no actúa, se continuará presionando no solo al transporte público, sino también a los precios de productos de consumo diario”.

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De la Peña indicó que, si bien algunos actores han atribuido el aumento a factores internacionales, una parte significativa del precio del diésel corresponde a impuestos, lo que abre la posibilidad de implementar medidas fiscales para contener su alza.

En ese sentido, planteó que el Gobierno Federal podría reducir o eliminar cargas impositivas a los combustibles como una vía para mitigar el impacto económico en la población.

Asimismo, subrayó que México cuenta con producción petrolera y capacidad de refinación, lo que permitiría aprovechar recursos nacionales para estabilizar los precios energéticos.

“Es fundamental que el Gobierno Federal considere eliminarles impuesto a los combustibles, con el fin de beneficiar a la ciudadanía”.

El secretario reiteró que el control de los precios de los combustibles es una facultad federal, por lo que insistió en la necesidad de actuar de manera oportuna para evitar una mayor presión en sectores clave como el transporte de pasajeros y de carga.

El posicionamiento ocurre en un contexto de incremento en los energéticos, que impacta de forma transversal en la cadena de suministro y en los costos de bienes y servicios a nivel nacional.

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