Llama Cuauhtémoc Estrada a respetar sesiones solemnes ante pronunciamientos partidistas

Pide a la gobernadora respetar la investidura del Legislativo.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo).- El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, llamó a respetar la tribuna legislativa y las conmemoraciones de hechos históricos, así como a los chihuahuenses luego de los comentarios de la gobernadora.

En sesión solemne para conmemorar los hechos históricos que dieron inicio a la Revolución Mexicana, en Pascual Orozco, municipio de Guerrero, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, aprovechó para nuevamente lanzar mensajes de encono y señalamientos contra el Gobierno de México.

Estrada Sotelo hizo un llamado a la mandataria y a los distintos actores políticos, para respetar la investidura del Poder Legislativo que representa a todos los chihuahuenses, así como un llamado a la Presidencia del Congreso, para no permitir estas acciones.

«Me parece lamentable que sesiones solemnes cómo está, sin ningún respeto sean aprovechadas para introducir aspectos de tipo partidista, hoy la gobernadora lo hizo, me parece muy mal que se realice, un llamado a la presidencia del congreso a que no permita a que en sesiones solemnes sean introducidos elementos partidistas y políticos, porque ello no abona ni a la celebración propiamente, ni a la armonía», manifestó el diputado.

