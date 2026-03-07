Llama Alfredo Chávez a jóvenes a asumir responsabilidad política desde ahora

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua participó en el encuentro nacional “Relevo 2027” ante más de 300 jóvenes del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, participó en el encuentro nacional “Relevo 2027”, donde llamó a las nuevas generaciones a involucrarse activamente en la vida pública y asumir responsabilidades políticas desde ahora.

El evento fue organizado por la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, encabezada por Daniela Aguilar, y se realizó en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional, con la participación de más de 300 jóvenes provenientes de distintos estados del país.

- Publicidad - HP1

Durante su intervención, el legislador chihuahuense destacó que uno de los principales retos de la política es mantener cercanía con la ciudadanía, particularmente con las familias que enfrentan problemáticas cotidianas en sus comunidades.

Chávez Madrid también subrayó la importancia del trabajo territorial como parte fundamental en la formación de nuevos liderazgos, al señalar que la presencia constante en colonias y comunidades permite conocer de primera mano las necesidades de la población.

El coordinador panista explicó que este contacto directo con la ciudadanía fortalece la confianza y permite construir proyectos políticos con mayor respaldo social.

“Las nuevas generaciones no deben verse solo como el futuro de la política, sino como una fuerza capaz de participar, proponer y construir desde hoy”, expresó.

El legislador señaló que la preparación, la constancia y el compromiso social son elementos esenciales para quienes buscan participar en la vida pública y contribuir al desarrollo político del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.