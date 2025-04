Lidera Ismael Pérez Pavía ferias de la salud en Meoqui para atender a comunidades vulnerables

Publicidad - LB2 -

El diputado Ismael Pérez Pavía lidera Ferias de la Salud en Meoqui, ofreciendo atención médica gratuita a comunidades vulnerables y destacando la colaboración regional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El municipio de Meoqui, en Chihuahua, se convirtió en un punto de encuentro para la salud y el bienestar de sus habitantes, gracias a las Ferias de la Salud lideradas por el diputado Ismael Pérez Pavía, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Este evento tuvo lugar en Potrero del Llano y se enmarca dentro de una serie de iniciativas que buscan abordar las necesidades de acceso a servicios médicos en comunidades vulnerables del distrito 11.

Estas ferias reflejan la relevancia política y social que la salud pública tiene en el contexto local y estatal, particularmente en un estado que ha enfrentado grandes desafíos en esta materia.

La propuesta de las Ferias de la Salud no solo se dirige a ofrecer atención médica gratuita, sino a sentar las bases de una mayor conciencia sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades transmisibles. Entre los servicios proporcionados, se incluían consultas generales, atención dental, así como la detección de enfermedades críticas como el VIH, Hepatitis C y Sífilis. La importancia de esta oferta radica en que muchas de estas patologías pueden no ser diagnosticadas a tiempo en poblaciones con menor acceso a servicios médicos, lo que pone en riesgo la salud pública y de las familias.

El diputado Pérez Pavía enfatizó la necesidad de garantizar que toda familia tenga acceso a servicios médicos esenciales y a un apoyo integral. Esta postura subraya un compromiso político que se alinea con los principios del PAN, enfocados en el bienestar social y la atención de las necesidades más apremiantes de la población. Su mensaje, además, se posiciona en un contexto en el que la política de salud pública ha sido históricamente un tema de prioritario en la agenda estatal, especialmente en comunidades que han lidiado con rezagos marcados en salud.

La respaldo de diversas figuras locales y estatales, como la gobernadora Maru Campos y el secretario de salud Gilberto Baeza, pone de manifiesto un esfuerzo mancomunado por elevar la calidad de vida en Meoqui. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y autoridades locales es crucial en la implementación de estas iniciativas, dado que se requiere de recursos y organización para alcanzar a las poblaciones más vulnerables. La participación activa de líderes locales, como la presidenta municipal Miriam Soto, demuestra la importancia de un enfoque regional en la resolución de problemas, donde las soluciones se adaptan a las particularidades de cada comunidad.

En este contexto, es relevante recordar la historia de Meoqui y cómo ha sido moldeada por diversos factores sociales, económicos y políticos. Este municipio ha enfrentado desafíos como la pobreza, el acceso limitado a servicios básicos y una infraestructura de salud que, en ocasiones, no ha sido suficiente para atender las necesidades de su población. A lo largo del tiempo, diferentes gobiernos han intentado implementar políticas y programas que ayuden a superar estas dificultades, y eventos como las Ferias de la Salud son pasos tangibles en esa dirección.

La jornada de salud que tuvo lugar en Potrero del Llano no solo refleja un compromiso político, sino también un reflejo de la cultura comunitaria chihuahuense, donde la solidaridad y el apoyo mutuo son elementos clave para enfrentar los retos del día a día. La interacción entre ciudadanos y autoridades en estas ferias también fomenta un sentido de pertenencia y empoderamiento, permitiendo que la población se sienta partícipe en la búsqueda de soluciones a problemas que les afectan directamente. Así, las Ferias de la Salud no sólo funcionan como un mecanismo de atención médica, sino como un espacio de construcción de comunidad y fortalecimiento social.

