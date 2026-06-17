Reconoce Xóchitl Contreras labor de la Liga Santos en favor de la juventud juarense

Publicidad - LB2 -

Más de 900 jóvenes participaron en una copa deportiva que reunió equipos de fútbol y tochito en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Xóchitl Contreras refrendó su respaldo a las actividades deportivas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de Ciudad Juárez, al participar en la Copa de Fútbol organizada por la Liga Santos, evento que congregó a más de 900 deportistas y a decenas de familias de la localidad.

La competencia reunió a 56 equipos de tochito y 70 equipos de fútbol, consolidándose como uno de los encuentros deportivos juveniles más concurridos de la ciudad y como un espacio orientado a promover la convivencia, la disciplina y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

- Publicidad - HP1

Durante el evento, la legisladora reconoció el esfuerzo de los organizadores por generar oportunidades de participación para la juventud juarense mediante actividades que fomentan hábitos saludables y la sana competencia.

“Quiero felicitar a todos los jóvenes que participaron en esta copa, pero también a sus papás, entrenadores y a la Liga Santos por el esfuerzo que hay detrás de cada partido. Estos espacios son importantes porque mantienen a nuestros hijos ocupados en actividades que les dejan disciplina, amistades y muchas enseñanzas”.

Contreras destacó el papel que desempeñan las familias en la formación de los jóvenes deportistas, al señalar que el acompañamiento de madres, padres y entrenadores contribuye al desarrollo personal y académico de quienes participan en este tipo de actividades.

La diputada subrayó que el deporte representa una herramienta para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la perseverancia, además de convertirse en una alternativa positiva para la convivencia comunitaria.

“Es muy valioso ver a tantas familias apoyando a sus hijos desde las gradas. Ese acompañamiento hace la diferencia. Debemos seguir impulsando este tipo de iniciativas que motivan a nuestros jóvenes a dar lo mejor de sí mismos dentro y fuera de la cancha”.

La legisladora reiteró su disposición para respaldar proyectos que impulsen la práctica deportiva y generen espacios seguros para la participación de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

La Copa de Fútbol de la Liga Santos reunió durante su desarrollo a cientos de familias y jóvenes deportistas, fortaleciendo la promoción del deporte como una herramienta para el desarrollo social y comunitario en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.