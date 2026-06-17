Reconoce Xóchitl Contreras labor de la Liga Santos en favor de la juventud juarense

Más de 900 jóvenes participaron en una copa deportiva que reunió equipos de fútbol y tochito en Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Xóchitl Contreras refrendó su respaldo a las actividades deportivas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de Ciudad Juárez, al participar en la Copa de Fútbol organizada por la Liga Santos, evento que congregó a más de 900 deportistas y a decenas de familias de la localidad.
La competencia reunió a 56 equipos de tochito y 70 equipos de fútbol, consolidándose como uno de los encuentros deportivos juveniles más concurridos de la ciudad y como un espacio orientado a promover la convivencia, la disciplina y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
Durante el evento, la legisladora reconoció el esfuerzo de los organizadores por generar oportunidades de participación para la juventud juarense mediante actividades que fomentan hábitos saludables y la sana competencia.
“Quiero felicitar a todos los jóvenes que participaron en esta copa, pero también a sus papás, entrenadores y a la Liga Santos por el esfuerzo que hay detrás de cada partido. Estos espacios son importantes porque mantienen a nuestros hijos ocupados en actividades que les dejan disciplina, amistades y muchas enseñanzas”.
Contreras destacó el papel que desempeñan las familias en la formación de los jóvenes deportistas, al señalar que el acompañamiento de madres, padres y entrenadores contribuye al desarrollo personal y académico de quienes participan en este tipo de actividades.
La diputada subrayó que el deporte representa una herramienta para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la perseverancia, además de convertirse en una alternativa positiva para la convivencia comunitaria.
“Es muy valioso ver a tantas familias apoyando a sus hijos desde las gradas. Ese acompañamiento hace la diferencia. Debemos seguir impulsando este tipo de iniciativas que motivan a nuestros jóvenes a dar lo mejor de sí mismos dentro y fuera de la cancha”.
La legisladora reiteró su disposición para respaldar proyectos que impulsen la práctica deportiva y generen espacios seguros para la participación de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.
La Copa de Fútbol de la Liga Santos reunió durante su desarrollo a cientos de familias y jóvenes deportistas, fortaleciendo la promoción del deporte como una herramienta para el desarrollo social y comunitario en la frontera.
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