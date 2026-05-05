Lanza Desarrollo Rural convocatoria para adquisición de borregos en Chihuahua

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Productores podrán acceder a apoyo de hasta 5 mil pesos por ejemplar para mejorar genética ovina.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado lanzó la convocatoria para la adquisición de sementales ovinos de registro, como parte del programa Cuenta Conmigo en el Campo, orientado al fortalecimiento del sector pecuario en Chihuahua.

El esquema contempla un apoyo económico de hasta 5 mil pesos por ejemplar, con un límite máximo de dos animales por persona beneficiaria, con el objetivo de mejorar la calidad genética y la productividad en las unidades de producción.

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Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en las oficinas de la dependencia estatal, ubicadas en la avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, así como en presidencias municipales donde se cuente con personal del Departamento de Coordinación de Residentes.

El periodo de recepción de solicitudes estará vigente hasta el 27 de noviembre, o antes en caso de agotarse la disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

La dependencia estatal indicó que también se brinda asesoría a través del personal de los departamentos de Residentes y Ganadería, además de atención telefónica para resolver dudas sobre el proceso de inscripción.

“La asignación del apoyo está sujeta a la disponibilidad presupuestal”

La SDR precisó que la entrega de solicitudes no garantiza el acceso al programa, ya que los apoyos se asignarán conforme a criterios técnicos y recursos disponibles, por lo que invitó a las y los productores a consultar los requisitos completos en el portal oficial del programa.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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