Realiza Gobernación 358 inspecciones y clausura 17 negocios en el estado

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La mayoría de los cierres se registraron en Ciudad Juárez por violaciones al giro y faltas administrativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Gobernación Estatal llevó a cabo 358 inspecciones a establecimientos que expenden bebidas alcohólicas del 27 de abril al 3 de mayo, lo que derivó en la clausura de 17 negocios en distintos municipios de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte oficial, 14 de los cierres se concentraron en Ciudad Juárez, mientras que los tres restantes ocurrieron en Chihuahua capital, Guadalupe y Calvo, y Valle de Zaragoza.

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Las revisiones forman parte de los operativos permanentes para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la venta y distribución de alcohol, particularmente en lo relacionado con permisos, giro comercial y condiciones legales de operación.

En Ciudad Juárez, la mayoría de las clausuras correspondieron a tiendas de abarrotes tipo “Six”, principalmente por violación de giro, además del cierre de establecimientos nocturnos por faltas graves como la presencia de menores de edad y hechos violentos.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios a cumplir con la normatividad para evitar sanciones

Entre los casos más relevantes destaca la clausura de un centro nocturno por la presencia de menores de edad, así como otro establecimiento por la ocurrencia de hechos de sangre, lo que refleja el enfoque de las autoridades en reforzar la supervisión en espacios de mayor riesgo.

En otros municipios, las sanciones se debieron a irregularidades como permisos vencidos, actas no atendidas y venta de productos sin marbete, lo que también derivó en la suspensión de actividades de los negocios involucrados.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para mantener el orden en la operación de establecimientos con venta de alcohol y reducir riesgos asociados a su funcionamiento irregular.

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