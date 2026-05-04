Mantiene CEPC alerta preventiva por fuertes ráfagas de viento en Chihuahua

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Se prevén rachas superiores a 75 km/h en el noroeste y hasta 65 km/h en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene una alerta preventiva por condiciones de viento en diversas regiones del estado, con rachas que podrían superar los 75 kilómetros por hora durante el inicio de semana.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos más intensos se registrarían en municipios del noroeste como Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, donde se esperan las mayores afectaciones por la velocidad del aire.

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En el caso de Ciudad Juárez, así como en Ascensión, Madera, Namiquipa, Guerrero y Cuauhtémoc, las rachas podrían alcanzar hasta los 65 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Para el miércoles, las condiciones persistirán con rachas de hasta 65 km/h en Bocoyna, Carichí, Guachochi y Nonoava, mientras que en municipios del sur como Guadalupe y Calvo, Balleza, Delicias, Parral y Jiménez se estiman vientos de hasta 55 km/h.

La CEPC exhorta a la población a asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar resguardarse bajo estructuras inestables y conducir con precaución ante tolvaneras.

Las autoridades estatales indicaron que estas condiciones forman parte de los sistemas atmosféricos propios de la temporada, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones de seguridad.

Asimismo, se recordó que ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al número 9-1-1, donde se brinda atención inmediata.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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