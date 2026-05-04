Invitan a familias juarenses a festival cultural gratuito en el Parque Central

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El evento se realizará del 15 al 17 de mayo con actividades musicales, concursos y espectáculos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a la ciudadanía a participar en el “Festival de la Familia”, que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo en el Parque Central, con una oferta de actividades culturales y recreativas gratuitas.

El coordinador del Parque Central, Rafael Butchart, informó que el objetivo del evento es generar espacios de convivencia accesibles para las familias, mediante actividades diseñadas para distintos grupos de edad.

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El 15 de mayo se realizará un concurso de canto a partir de las 17:00 horas, en el que participarán más de 10 concursantes con la posibilidad de obtener premios económicos de hasta 2 mil pesos.

El evento surge como una alternativa de convivencia accesible para la comunidad, por lo que todas las actividades serán gratuitas

Durante esa jornada también se contará con la presentación musical del Tecnológico de Monterrey con su repertorio “De Ayer a Siempre”, que incluye piezas de distintas décadas.

Para el 16 de mayo se programó la actividad “Barrileada en el Parque Central”, a partir de las 16:00 horas, con dinámicas relacionadas con el rodeo y la participación de más de 50 competidores.

El festival incluirá además espectáculos familiares como payasos de rodeo, música en vivo, así como una zona comercial con alimentos, bebidas y exhibiciones.

En el escenario también participarán artistas locales y agrupaciones musicales, entre ellos Joss Vázquez, Zona Norte, DJ Town y el Mariachi Universitario “Canto a mi Tierra”.

Con este tipo de eventos, las autoridades buscan fortalecer la convivencia social y el acceso a actividades culturales en espacios públicos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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