Lanza Congreso convocatoria al Mérito Médico 2026

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El reconocimiento contempla tres categorías, con medalla y estímulo económico de 30 mil pesos para cada persona galardonada

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Salud, lanzó la convocatoria para la “Medalla Chihuahua al Mérito Médico 2026”, dirigida a personas originarias o residentes de la entidad que se hayan distinguido por sus aportaciones en el ámbito médico.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Yesenia Reyes, informó que esta primera edición busca reconocer la trayectoria de profesionales de la salud a partir de criterios como formación académica, publicaciones, aportaciones técnicas y trabajo voluntario en comunidades vulnerables.

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El reconocimiento contempla tres categorías: Académica, Investigación y Labor Social, en cada una de las cuales se otorgará una medalla y un estímulo económico de 30 mil pesos.

La entrega de las preseas se realizará durante los festejos conmemorativos del Día del Médico, en el mes de octubre, como parte de las actividades institucionales para reconocer el trabajo del personal de salud en Chihuahua.

Podrán participar personas chihuahuenses por nacimiento o quienes acrediten una residencia mínima de cinco años en el estado, además de contar con título profesional como Médico Cirujano y Partero o equivalente.

La convocatoria también prevé que el reconocimiento pueda otorgarse de manera póstuma, en cuyo caso la medalla y el estímulo serían entregados al cónyuge, hijas, hijos o familiar más cercano de la persona distinguida.

Las inscripciones estarán abiertas del 14 de septiembre al 9 de octubre de 2026 y deberán realizarse mediante el micrositio del Congreso del Estado.

Entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, título profesional, carta de postulación, reseña curricular y documentos que acrediten la trayectoria, aportaciones y méritos de la persona candidata.

Durante la presentación, la diputada Joceline Vega, presidenta del Congreso del Estado, reconoció la labor de médicas y médicos que continúan prestando servicio incluso en condiciones adversas o con limitaciones de recursos e infraestructura.

Al evento asistieron integrantes de la Comisión de Salud, legisladores, funcionarios del Congreso y representantes de instituciones médicas, entre ellos autoridades de salud municipal, Pensiones Civiles del Estado, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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