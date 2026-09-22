Llama Jorge Soto a fortalecer la mediación para resolver conflictos

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El diputado planteó llevar la cultura del diálogo a familias, escuelas, empresas, comunidades y al ámbito político

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Jorge Soto llamó a fortalecer la mediación como una herramienta para resolver diferencias antes de que se conviertan en conflictos prolongados, durante su participación en el Foro Estatal de Mediación 2026: “Diálogo que construye justicia”.

El legislador acudió al encuentro en representación del Congreso del Estado, en el marco del Día de la Persona Mediadora, donde planteó la importancia de extender los mecanismos de diálogo más allá del ámbito jurídico.

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El foro fue organizado por el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Congreso del Estado de Chihuahua.

Durante el encuentro participaron especialistas en mediación, operadores jurídicos y servidores públicos, quienes analizaron el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos como una vía para fortalecer la justicia y el tejido social.

Soto señaló que la mediación debe convertirse en una herramienta cotidiana para construir comunidad, bajo la idea de impulsar tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario.

El diputado indicó que los conflictos forman parte de las relaciones humanas, pero sus consecuencias pueden reducirse cuando existen espacios para escuchar, dialogar y construir acuerdos antes de que las diferencias escalen.

“Hay dolores que simplemente forman parte de la vida y que no podemos impedir, pero hay otros que sí podemos evitar”, señaló.

El legislador expuso que muchas diferencias familiares, vecinales o laborales se prolongan durante años porque las partes no encontraron oportunamente un espacio para escucharse y buscar una solución.

Soto retomó el planteamiento de que no todos los conflictos necesitan una sentencia, al señalar que muchos requieren diálogo y que no todas las diferencias deben terminar con un ganador y un perdedor.

Planteó que la mediación tenga una presencia cada vez mayor en escuelas, empresas, colonias y familias, además de la actividad política, donde consideró necesario discutir con firmeza sin convertir las diferencias en enemistades permanentes.

“Llegar a un acuerdo muchas veces requiere mucho más carácter que mantener un pleito”, expresó.

Desde el ámbito legislativo, Soto señaló que corresponde al Congreso generar leyes útiles, fortalecer instituciones y eliminar obstáculos para acercar los mecanismos alternativos de solución de controversias a la ciudadanía.

El diputado advirtió que ninguna disposición legal puede sustituir la participación social, al señalar que los gobiernos pueden establecer reglas y aplicarlas, pero la confianza y la comunidad se construyen desde la responsabilidad ciudadana.

Finalmente, destacó la capacidad de organización de la sociedad chihuahuense para atender sus propios problemas y sostuvo que una justicia restaurativa, ágil y cercana también permite evitar las consecuencias humanas de conflictos que pudieron solucionarse mediante el diálogo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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