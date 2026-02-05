Juran estudiantes de primaria lealtad a la Constitución en ceremonia oficial

Publicidad - LB2 -

Alumnas y alumnos participaron en acto cívico por el 109 aniversario de la Carta Magna.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo una ceremonia protocolaria de jura de lealtad a la Constitución, en la que participaron 60 estudiantes de quinto grado de primaria.

El acto se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, y el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

En representación de la gobernadora del estado, Santiago De la Peña fue el encargado de tomar protesta a las alumnas y alumnos de las escuelas primarias Federal Valentín Gómez Farías y Estatal Práxedis G. Guerrero, quienes refrendaron su compromiso con los principios y valores establecidos en la Carta Magna.

Durante el acto cívico se destacó que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico del país, en la cual se reconocen derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la educación, como base para el desarrollo individual y social.

Como parte del programa, el alumnado interpretó el Himno a la Constitución, con el acompañamiento de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Chihuahua y la participación de la soprano Silvia Sandoval.

Los Honores a los Símbolos Patrios estuvieron a cargo de la Banda de Guerra y Escolta de Bandera de la Primaria Estatal Práxedis G. Guerrero, en una ceremonia que buscó fortalecer la formación cívica y el respeto a los valores constitucionales entre las niñas y los niños participantes.

