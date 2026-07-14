Vinculan a proceso a propietaria de funeraria “Luz Divina” por fraude relacionado con el caso Plenitud

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La Fiscalía señaló que la imputada habría entregado cenizas que no correspondían a los familiares fallecidos, cuyos cuerpos fueron localizados en el crematorio Plenitud.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una jueza de Control vinculó a proceso a María Manuela S. M., propietaria de la funeraria “Luz Divina”, por su probable responsabilidad en el delito de fraude en perjuicio de diversas víctimas, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso del crematorio “Plenitud”.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que el Ministerio Público presentó datos de prueba para acreditar la probable participación de la imputada, quien enfrenta el proceso penal por hechos ocurridos en Ciudad Juárez.

“Las víctimas solicitaron el servicio fúnebre a la funeraria ‘Luz Divina’, propiedad de María Manuela S. M., quien por medio del engaño hizo lucro indebido.”

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De acuerdo con la investigación ministerial, las personas afectadas contrataron servicios funerarios y recibieron urnas con cenizas, pero posteriormente fueron notificadas por la Fiscalía de que los cuerpos de sus familiares fueron localizados en las instalaciones del crematorio “Plenitud”, por lo que las cenizas entregadas no correspondían a sus seres queridos.

La representación social sostuvo que estos hechos provocaron un perjuicio patrimonial a las víctimas, al haber pagado por un servicio que presuntamente no fue prestado conforme a lo contratado.

“Posteriormente les fue notificado por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Norte que el cuerpo de su familiar se localizó dentro de las instalaciones del crematorio ‘Plenitud’.”

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación.

De conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, María Manuela S. M. se presume inocente y será considerada como tal mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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