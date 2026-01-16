Unen Centros Comunitarios y UTCJ esfuerzos para llevar cultura y arte a las colonias

Publicidad - LB2 -

Buscan acercar talleres, actividades culturales y recreativas a comunidades aledañas mediante una colaboración institucional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) iniciaron pláticas para establecer una colaboración conjunta orientada a llevar programas culturales, artísticos y recreativos a las colonias cercanas a la institución educativa.

El titular de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que durante una reunión virtual con directivos de la UTCJ se planteó una estrategia de vinculación que permita aprovechar el talento artístico existente en los Centros Comunitarios y entre el alumnado universitario, con el fin de generar beneficios directos a la población.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con lo expuesto, la intención es trabajar con grupos artísticos para ofrecer talleres, presentaciones culturales, funciones de cine y diversas actividades comunitarias, dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, como una vía para fortalecer el tejido social y promover el acceso al arte en zonas habitacionales.

Rodríguez Giner destacó que los Centros Comunitarios ya cuentan con programas culturales consolidados, como “Cruzada por la Voz”, en el que han participado personas de distintas edades, además de rondallas y acciones enfocadas al rescate de espacios públicos, iniciativas que podrían potenciarse con el respaldo académico y logístico de la universidad.

“La prioridad es generar un beneficio social real; el proyecto se encuentra en etapa de planeación y se desarrollará con total objetividad, sin tintes políticos”.

El funcionario subrayó que las acciones específicas aún no están definidas, por lo que se prevé una próxima reunión con mesas de trabajo, donde se empatarán agendas, se concretarán propuestas y se avanzará hacia la firma de un acuerdo de colaboración formal.

En la reunión virtual participaron, por parte de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, Ramón Padilla, coordinador operativo, y Miguel Ángel Mendoza, coordinador de Cultura. Por la UTCJ asistieron Carlos Puente, Eduardo Hortigoza y Karla Fernández, quienes manifestaron su disposición para sumar esfuerzos en favor de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.