Tapó Obras Públicas más de 27 mil baches en Ciudad Juárez durante 2025

Publicidad - LB2 -

El programa permanente de bacheo ejerció una inversión de 90 millones de pesos y atendió más de 300 vialidades en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio tapó más de 27 mil baches en distintos sectores de Ciudad Juárez durante 2025, como parte del programa permanente de mantenimiento vial, con una inversión total de 90 millones de pesos destinada a este rubro.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que los trabajos fueron reforzados a partir del mes de septiembre, cuando se pusieron en marcha las Brigadas Especiales de Bacheo, lo que permitió incrementar el número de cuadrillas operativas para atender las vialidades más afectadas por las lluvias registradas durante el verano.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el funcionario, la inversión inicial contemplada para este año era de 70 millones de pesos, sin embargo, fue necesario destinar 20 millones adicionales para la adquisición de mezcla asfáltica y para fortalecer la operatividad de los equipos de trabajo, ante el deterioro acelerado de las calles.

Como parte de la estrategia, se incorporaron jornadas nocturnas de bacheo, lo que permitió avanzar en el mantenimiento de avenidas con alto flujo vehicular, sin afectar de manera significativa la circulación durante el día.

La Dirección de Obras Públicas señaló que las cuadrillas continúan trabajando, por lo que el número de calles intervenidas seguirá incrementándose en lo que resta del programa, el cual ya suma más de 300 vialidades atendidas en diferentes colonias de la ciudad.

Entre las calles y avenidas intervenidas se encuentran Checoslovaquia, Suiza Poniente, Hacienda de las Torres, Impresores, Pedro Rosales de León, Baja California, Carlos Marx, Rancho Mesteñas, Río Grande y Cartagena Sur, así como Lote Bravo, Manuel J. Clouthier y los laterales de De las Torres, Valentín Fuentes, Los Aztecas, Adolfo López Mateos y Oasis Revolución.

También fueron atendidos el bulevar Óscar Flores, el Eje Vial Juan Gabriel, Tierra de Fuego, Centeno, Lucero, Venus, Barranco Azul, General Plutarco Elías Calles, Tzeltales, Río Nilo, Jesús Valdez, Camino Viejo a San José, Batalla de Juárez, Sorgo, Chamulas, Florida y Juan Mata Ortiz, como parte de las acciones de mantenimiento vial implementadas durante el año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.