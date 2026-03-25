Supervisan avance de presa Filtro II para mitigar riesgos de inundación en Juárez

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Infraestructura presenta 95% de avance y busca proteger a la población ante lluvias intensas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades estatales y federales realizaron un recorrido de supervisión en la presa Filtro II, obra hidráulica que registra un avance del 95 por ciento y que está enfocada en la prevención de riesgos por inundaciones en la ciudad.

En la visita participaron directivos de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), así como representantes de BANOBRAS y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

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La infraestructura se construye en el Arroyo Colorado, identificado como uno de los cauces más agresivos de la zona, con el objetivo de regular el flujo de agua durante lluvias extraordinarias y reducir riesgos para la población.

“Lo que buscamos es salvar vidas […] controlar el flujo del agua para evitar esta problemática”

La presa cuenta con una inversión aproximada de 124 millones de pesos y posee características que la colocan como una obra de gran escala en materia de control de avenidas, con una altura de 21 metros y capacidad de almacenamiento de 385 millones de litros.

De acuerdo con autoridades técnicas, esta obra no está diseñada para almacenamiento convencional, sino para disminuir la velocidad y volumen de corrientes peligrosas, que históricamente han provocado daños a viviendas, arrastre de vehículos e incluso pérdidas humanas en zonas aguas abajo.

Una vez en operación, la presa Filtro II permitirá contener y canalizar escurrimientos durante fenómenos meteorológicos intensos, en un contexto donde se prevé mayor frecuencia de lluvias extremas.

Con este proyecto, organismos del sector hídrico buscan fortalecer la infraestructura preventiva en Ciudad Juárez, orientada a proteger a la población y reducir vulnerabilidades ante contingencias climáticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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