Supervisa Participación Ciudadana actividades de OSC apoyadas con Fondo Impulso 2025

Publicidad - LB2 -

Dependencia municipal verifica aplicación de más de 1.2 millones de pesos en proyectos sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana mantiene el seguimiento y verificación de actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que recibieron recursos del Fondo Impulso 2025, informó el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.

Entre las acciones supervisadas recientemente se encuentra la plática “Detección oportuna del cáncer”, así como actividades lúdicas dirigidas a la niñez, con la participación de 120 estudiantes de la Escuela Primaria Octavio Paz Lozano, en la colonia Ampliación Fronteriza.

- Publicidad - HP1

Las actividades fueron desarrolladas por Darenka Asociación Civil, organización que desde 2002 brinda apoyo a niñas y niños de escasos recursos diagnosticados con cáncer. A esta agrupación se le otorgó un apoyo municipal de 708 mil 867.22 pesos.

Asimismo, la dependencia acompañó a la fundación Welcome PILGRIMS en la presentación de su primer informe de actividades, así como en un convivio realizado en el Hotel Frontera, con una asistencia aproximada de 70 personas.

“Se les brinda estancia digna y alimentación, mientras acompañan a su familiar en su atención o tratamiento médico en esta ciudad”, explicó el funcionario.

Welcome PILGRIMS es una organización sin fines de lucro que apoya de manera gratuita a familias en situación de movilidad que requieren permanecer en Ciudad Juárez por motivos médicos. Para su operación recibió un apoyo de 500 mil pesos.

La Dirección de Participación Ciudadana indicó que estas acciones forman parte del esquema de supervisión para garantizar la correcta aplicación de recursos públicos asignados a proyectos sociales en beneficio de sectores vulnerables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.