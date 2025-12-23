Cerrará Seguridad Vial oficinas y módulos de atención por Navidad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La dependencia suspenderá atención al público los días 24 y 25 de diciembre y reanudará actividades el viernes 26.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que con motivo de la celebración de la Navidad, las oficinas centrales y los módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados al público los días 24 y 25 de diciembre.

La suspensión de actividades administrativas obedece a lo establecido en el reglamento interior de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Municipio de Juárez, el cual considera ambas fechas como días de descanso obligatorio.

De acuerdo con la dependencia, las labores regulares en las oficinas centrales, ubicadas sobre el bulevar Óscar Flores, casi esquina con Teófilo Borunda, se reanudarán el viernes 26 de diciembre, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, mientras que los módulos destinados a pagos y entrega de documentos operarán hasta las 18:30 horas.

Asimismo, se informó que el área de cajas estará disponible para pagos y entrega de documentos el sábado, de 9:00 a 15:30 horas, y el domingo, de 8:00 a 15:00 horas, como alternativa para quienes requieran realizar trámites durante el fin de semana.

Por otra parte, las instalaciones de la Escuelita Vial permanecerán abiertas de manera regular en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de que las familias juarenses puedan acudir durante el periodo vacacional.

Finalmente, la Coordinación General de Seguridad Vial recordó que, pese al cierre administrativo, la operatividad de la corporación se mantiene de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el año, con el propósito de resguardar la integridad de conductores y peatones y fortalecer la cultura vial en la ciudad.

