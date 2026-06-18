Supervisa Ortiz Orpinel mantenimiento urbano en avenidas prioritarias de Juárez

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El alcalde recorrió vialidades intervenidas por la Cruzada del Cambio 2026 y anunció acciones contra baches en 48 avenidas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel realizó su primera agenda pública con un recorrido de supervisión por distintos puntos de la ciudad, donde se desarrollan trabajos de limpieza, mantenimiento urbano y mejoramiento de imagen como parte del programa Cruzada del Cambio 2026.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana en la Glorieta del Kilómetro 20, donde el alcalde revisó las labores realizadas por personal de distintas dependencias municipales para mejorar espacios públicos y vialidades.

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Posteriormente, Ortiz Orpinel acudió al cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Río Liverpool, además de la avenida De las Torres y Palacio de Mitla, para concluir el recorrido en la colonia Juanita Luna.

“Estamos trabajando en el cambio de imagen de Ciudad Juárez como parte del desarrollo urbano que impulsamos desde la administración municipal”.

El alcalde señaló que el programa contempla la intervención de 48 vialidades prioritarias, por las que transita una parte importante de la población que se desplaza diariamente por la ciudad.

Entre las acciones previstas se encuentran el retiro de tierra de arrastre, limpieza de camellones y banquetas, pintura de infraestructura urbana, rehabilitación de luminarias, mantenimiento de áreas verdes y mejoramiento de vialidades.

Ortiz Orpinel informó que también se incorporará el objetivo de mantener libres de baches las 48 avenidas prioritarias, con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

El presidente municipal afirmó que las supervisiones permitirán dar seguimiento a los trabajos de dependencias y contratistas, detectar áreas de oportunidad y evitar retrasos en las labores programadas.

“Queremos una ciudad limpia, ordenada y bonita para todos, por eso necesitamos que gobierno y ciudadanía trabajemos juntos para mantener estos espacios y seguir transformando Juárez”.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a sumarse al cuidado de los espacios públicos, al considerar que la participación comunitaria será clave para conservar en buen estado las zonas intervenidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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