Supervisa Ortiz Orpinel avance de rehabilitación del Centro Comunitario OPI

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La obra presenta un avance del 75 por ciento y contempla una inversión cercana a los 9.9 millones de pesos en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, supervisó los avances de la rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario OPI, ubicado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, proyecto que busca fortalecer los espacios destinados al desarrollo social y la convivencia en la zona poniente de la ciudad.

Durante el recorrido estuvo acompañado por el director de Edificación, Omar Esparza; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, y la ciudadana proponente del proyecto, Micaela Castillo Castañeda.

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La rehabilitación registra un avance del 75 por ciento y representa una inversión de 9 millones 882 mil 925 pesos. Actualmente se realizan trabajos de instalación de plafón, adecuaciones eléctricas, pintura y colocación de cancelería, mientras que en la siguiente etapa se instalará cerámica en pisos y muros.

“Los principales beneficiados son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; este espacio es para ellos y es gratuito”, señaló la proponente del proyecto, Micaela Castillo Castañeda.

Ortiz Orpinel destacó la importancia de continuar impulsando obras que permitan recuperar espacios públicos para el desarrollo comunitario y la convivencia de las familias juarenses, como parte de las acciones de infraestructura social del Gobierno Municipal.

Por su parte, Sebastián Aguilera Brenes invitó a las y los habitantes del sector a mantener su participación en proyectos impulsados mediante mecanismos de participación ciudadana, al señalar que este tipo de obras responde a las propuestas de la comunidad.

“Estamos contentos de darle seguimiento a esta obra tan importante… También invitamos a la ciudadanía a seguir participando”, expresó.

El Gobierno Municipal informó que, una vez concluida la rehabilitación, el Centro de Desarrollo Comunitario OPI ofrecerá un espacio destinado principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con actividades gratuitas enfocadas en el desarrollo social y comunitario.