Promueven programa para fortalecer el liderazgo de estudiantes de secundaria en Ciudad Juárez

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La iniciativa busca brindar herramientas de desarrollo personal y prevención del acoso escolar a adolescentes de distintas escuelas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las regidoras de la Comisión Edilicia de Familia y Asistencia Social preparan una jornada de formación dirigida a estudiantes de secundaria, con el objetivo de fortalecer su liderazgo, desarrollo personal y habilidades para enfrentar los desafíos propios de la adolescencia.

La coordinadora de la comisión, Sandra García Ramos, informó que, junto con las regidoras Dina Salgado Sotelo y Mireya Porras Armendáriz, así como el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, acordó impulsar la Iniciativa Global de la Juventud, un programa basado en herramientas de liderazgo desarrolladas por la plataforma internacional John C. Maxwell.

“El objetivo es proporcionar a las y los adolescentes herramientas que les permitan desarrollar su potencial, fortalecer su liderazgo y afrontar situaciones que comúnmente se presentan en esta etapa de la vida”, explicó García Ramos.

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El programa abordará temas como la prevención y atención del acoso escolar, el desarrollo del liderazgo, la construcción del camino hacia el éxito y la importancia de aprender de los fracasos como oportunidades de crecimiento personal.

La regidora señaló que la estrategia busca motivar a las y los jóvenes a reconocer sus capacidades y comprender que el éxito se construye mediante el esfuerzo, la perseverancia y el aprendizaje constante.

El evento está programado para el 14 de octubre en el Auditorio Benito Juárez, donde se prevé la participación de estudiantes de diversas escuelas secundarias de la ciudad.

Las organizadoras informaron que posteriormente se contempla una segunda etapa dirigida a alumnos de nivel medio superior, con la finalidad de ampliar el alcance del programa y beneficiar a un mayor número de jóvenes juarenses.