Invita Centros Comunitarios a aprovechar servicios médicos gratuitos

Publicidad - LB2 -

La Cruzada por la Paz ofreció consultas, estudios, optometría, dental, psicología y medicamentos sin costo en Francisco I. Madero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevó servicios médicos gratuitos al Centro Comunitario Francisco I. Madero, como parte de la Cruzada de Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, con el propósito de acercar atención preventiva y especializada a la ciudadanía.

Durante la jornada, las personas asistentes pudieron acceder a consultas, estudios y distintos servicios de salud sin costo, informó el coordinador médico de Centros Comunitarios, Héctor Lara Rodríguez.

- Publicidad - HP1

Entre los servicios disponibles se ofreció atención en optometría, área en la que se realizan exámenes de la vista y, en caso de requerirse, se entregan lentes de manera gratuita.

También se brindó atención médica general, toma de signos vitales, pruebas de glucosa y electrocauterio para retiro de verrugas, además de orientación para quienes requieren seguimiento.

La dependencia informó que, cuando hay disponibilidad en las farmacias de los Centros Comunitarios, las personas que necesitan medicamentos también pueden recibirlos sin costo.

La jornada incluyó además servicios dentales, como limpieza y aplicación de fluoruro para niñas y niños, así como atención psicológica y otros apoyos relacionados con el cuidado de la salud.

Lara Rodríguez invitó a quienes no pudieron acudir a la cruzada a acercarse a los Centros Comunitarios, donde los servicios se ofrecen de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El funcionario explicó que Ciudad Juárez cuenta con aproximadamente 18 Centros Comunitarios, algunos de los cuales ofrecen servicios especializados como mastografías, rayos X y ultrasonidos.

También se cuenta con personal de enfermería en los centros Olivia Espinoza, Granjas de Chapultepec, Palo Chino y Puerto de la Paz, mientras que en el Kilómetro 27 se dispone de servicio radiológico.

“Es muy triste darles un diagnóstico de cáncer de mama cuando ya está avanzado porque no se han hecho ningún estudio”, expresó.

El coordinador médico hizo un llamado especial a las mujeres para aprovechar los estudios preventivos, principalmente la mastografía, al recordar que a partir de los 40 años es importante realizarse revisiones para la detección oportuna del cáncer de mama.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias juarenses para utilizar los servicios de los Centros Comunitarios, como una alternativa de atención gratuita orientada a la prevención y al cuidado integral de la salud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.