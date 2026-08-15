InicioEstadoBorderplex

Prevén sábado caluroso en Juárez con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Protección Civil llamó a mantenerse atento por calor de hasta 37 grados y posibles tormentas entre la tarde y madrugada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este sábado 15 de agosto se prevé un día caluroso en Ciudad Juárez, con temperatura máxima de 37 grados centígrados y cielo soleado.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se contempla una probabilidad de lluvia de entre 3 y 35 por ciento, además de vientos de 5 a 25 kilómetros por hora.

- Publicidad - HP1

La dependencia indicó que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

Protección Civil destacó que existe posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas principalmente entre la 1:00 de la tarde de este sábado y la 1:00 de la madrugada del domingo.

Para la noche se espera una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitación que disminuirá de 35 a 13 por ciento.

Los vientos nocturnos permanecerán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 32 kilómetros por hora.

Para el domingo se pronostica una máxima de 36 grados y mínima de 24, con probabilidad de lluvia de entre 2 y 35 por ciento.

El lunes continuarán las condiciones calurosas, con temperaturas de 36 grados como máxima y 24 como mínima, mientras que la posibilidad de precipitación será de entre 1 y 3 por ciento.

Ante las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de avisos oficiales, evitar exponerse por periodos prolongados al sol y tomar precauciones durante las horas de mayor calor.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Telón

Dan a conocer a ganadores del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2023

El certamen entrega un estímulo de 100 mil pesos a los autores de los...
Plumas

Fortalecer el Sistema de Coordinación Fiscal

Un tema que ha sido relevante para el desarrollo económico del país ha sido...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto