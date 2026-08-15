Prevén sábado caluroso en Juárez con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas

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Protección Civil llamó a mantenerse atento por calor de hasta 37 grados y posibles tormentas entre la tarde y madrugada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este sábado 15 de agosto se prevé un día caluroso en Ciudad Juárez, con temperatura máxima de 37 grados centígrados y cielo soleado.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se contempla una probabilidad de lluvia de entre 3 y 35 por ciento, además de vientos de 5 a 25 kilómetros por hora.

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La dependencia indicó que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

Protección Civil destacó que existe posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas principalmente entre la 1:00 de la tarde de este sábado y la 1:00 de la madrugada del domingo.

Para la noche se espera una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitación que disminuirá de 35 a 13 por ciento.

Los vientos nocturnos permanecerán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 32 kilómetros por hora.

Para el domingo se pronostica una máxima de 36 grados y mínima de 24, con probabilidad de lluvia de entre 2 y 35 por ciento.

El lunes continuarán las condiciones calurosas, con temperaturas de 36 grados como máxima y 24 como mínima, mientras que la posibilidad de precipitación será de entre 1 y 3 por ciento.

Ante las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de avisos oficiales, evitar exponerse por periodos prolongados al sol y tomar precauciones durante las horas de mayor calor.

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