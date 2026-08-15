Invita Municipio a aprovechar Puntos Limpios a tu Colonia

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Los contenedores estarán disponibles hasta el lunes en sectores como Los Ojitos, Anapra, Azteca y Águilas de Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, invitó a las familias juarenses a utilizar los contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia, instalados en distintos sectores de la ciudad.

El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores estarán disponibles desde este fin de semana y hasta el próximo lunes, con el propósito de facilitar la disposición adecuada de tiliches y residuos voluminosos.

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En el fraccionamiento Los Ojitos se habilitaron dos puntos: uno en las calles Vista la Playa y Vista de la Sierra, y otro sobre Eje Los Ojitos, rumbo al Periférico Camino Real.

También se colocaron contenedores en la colonia Anapra, en las calles Pargo y Lucio, así como en la colonia Azteca, en el cruce de Pimas y Mayos.

Las familias de la colonia Águilas de Zaragoza también podrán hacer uso del contenedor ubicado en las calles Huetzín y Tezozómoc.

Solís Kanahan explicó que en estos espacios la ciudadanía puede depositar muebles, tiliches y artículos en desuso que suelen acumularse en viviendas, patios y otros espacios del hogar, además de llantas en cantidades menores.

La dependencia señaló que los contenedores están programados para retirarse el lunes, aunque algunos podrían permanecer más tiempo, dependiendo de la cantidad de residuos recibidos y de la respuesta de los habitantes de cada sector.

El director de Limpia pidió a la ciudadanía aprovechar el fin de semana para realizar limpieza en sus hogares y patios, separar objetos que ya no sean de utilidad y llevarlos a los Puntos Limpios habilitados.

El programa busca acercar este servicio directamente a la comunidad y ofrecer una alternativa para mantener en mejores condiciones los hogares, calles y espacios públicos de Ciudad Juárez.

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