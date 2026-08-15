Acerca Tesorería Municipal servicios y descuentos a contribuyentes

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La dependencia ofreció atención en la Cruzada por la Paz, con descuentos en infracciones, recargos y opciones de regularización.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal acercó sus servicios a la ciudadanía durante la Cruzada de Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada en el Centro Comunitario Francisco I. Madero.

La tesorera municipal, Dayira Fernández Martínez, informó que esta estrategia busca atender directamente a contribuyentes en sus sectores, especialmente a quienes por actividades laborales o personales no pueden acudir a las oficinas en horarios habituales.

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Durante la jornada se ofrecieron descuentos del 50 por ciento en infracciones y del 100 por ciento en recargos, como parte de los incentivos municipales para facilitar la regularización de adeudos.

En el caso del Impuesto Predial, la dependencia aplicó 100 por ciento de descuento en recargos generados por adeudos en rezago, con el propósito de apoyar a las familias que buscan ponerse al corriente.

Fernández Martínez explicó que también existen programas de regularización con pagos a meses hasta diciembre, además de convenios con plazos mayores que pueden extenderse hasta un año, de acuerdo con la situación de cada contribuyente.

La funcionaria invitó a las personas con adeudos que no puedan acudir a las jornadas móviles a acercarse a la Dirección de Ingresos o a la Tesorería Municipal en Presidencia, así como a las oficinas de San Lorenzo.

La Tesorería también cuenta con una unidad móvil que visita diferentes sectores de la ciudad aproximadamente cada dos semanas, con el objetivo de acercar los servicios municipales y evitar que la falta de tiempo sea un obstáculo para cumplir obligaciones.

La dependencia señaló que estas acciones buscan contribuir a que las familias mantengan finanzas sanas en el hogar, mediante facilidades de pago, descuentos y alternativas de regularización.

La Tesorería Municipal reiteró la invitación a los contribuyentes para aprovechar los beneficios disponibles y buscar un acuerdo que se ajuste a sus posibilidades económicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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