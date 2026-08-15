Acercan herramientas para prevenir embarazo adolescente y violencia sexual infantil

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El IMM brindó información sobre prevención, detección y atención de riesgos contra niñas, niños y adolescentes durante la Cruzada por la Paz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres brindó información y herramientas para prevenir el embarazo adolescente, la cohabitación forzada y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, durante la Cruzada de Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

Las acciones se desarrollaron a través del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la prevención comunitaria y facilitar el acceso a información sobre mecanismos de apoyo.

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Ana Infante, promotora del proyecto FOBAM, explicó que las actividades están dirigidas a niñas, niños, adolescentes, madres, padres, cuidadores, personal docente, médico y servidores públicos.

El propósito es que estos sectores conozcan cómo identificar posibles situaciones de violencia, cómo actuar ante un caso y a qué instancias acudir para recibir atención especializada.

La promotora destacó que acercar este tipo de información a la comunidad permite generar herramientas para detectar oportunamente situaciones que pueden poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Las actividades incluyen materiales gráficos y dinámicas lúdicas, entre ellas juegos de lotería y otras estrategias dirigidas a menores de edad, para facilitar la comprensión de temas relacionados con prevención.

Infante explicó que el proyecto también contempla trabajo con personas adultas que tienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan reconocer posibles casos de violencia, brindar acompañamiento adecuado y evitar la revictimización.

FOBAM considera como población vulnerable a niñas y adolescentes desde edades tempranas, por lo que busca proporcionar información que les permita reconocer situaciones de riesgo y conocer los mecanismos institucionales disponibles.

Como parte de las próximas actividades, el proyecto contempla llevar estas acciones a escuelas durante el inicio del ciclo escolar, así como a centros de trabajo y centros de salud.

El IMM invitó a las personas interesadas en solicitar estas actividades a acercarse al Instituto, donde podrán recibir información, agendar una reunión y coordinar la implementación del proyecto en sus espacios.

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