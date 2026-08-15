Benefician a vecinos de Francisco I. Madero con servicios municipales y federales

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La Cruzada de Atención a las Causas llevó módulos, apoyos y programas comunitarios al centro comunitario del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno Federal, llevó este sábado el programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz al Centro Comunitario Francisco I. Madero, donde se ofrecieron servicios y apoyos a habitantes del sector.

El evento fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, en representación del presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, quien destacó la importancia de mantener una administración cercana a las necesidades de la población.

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Mendoza Escamilla señaló que estas jornadas forman parte de una estrategia de atención directa en colonias, mediante la coordinación entre distintas áreas de gobierno para acercar soluciones a sectores prioritarios.

“Dar continuidad a estas cruzadas significa también reconocer el trabajo que ya se ha realizado y asumir el compromiso de seguir construyendo”, comentó.

Durante la jornada participaron módulos de dependencias municipales y federales, con el propósito de ofrecer trámites, orientación, servicios y programas sociales en un mismo punto de atención.

Areli Zarai Rojas Rivera, coordinadora de Estrategias y Análisis de Prevención al Delito y Reconstrucción del Tejido Social, agradeció la participación de los vecinos y destacó la incorporación del programa Jóvenes Unen al Barrio.

La funcionaria explicó que dicho programa está dirigido a personas de entre 12 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, como parte de una estrategia nacional de prevención y reconstrucción del tejido social.

Rojas Rivera señaló que Ciudad Juárez es uno de los municipios que más atención ha recibido dentro de esta estrategia federal, por lo que resaltó la importancia de mantener la colaboración institucional.

A nombre de los vecinos, Socorro Martínez agradeció el apoyo otorgado al sector y pidió que continúen estas acciones en beneficio de las familias de la colonia Francisco I. Madero y zonas aledañas.

Durante el evento también se llevó a cabo la toma de protesta de los Comités de Paz, encabezada por el representante del Gobierno de México, Alejandro Loaeza Canizales.

En la jornada participaron autoridades municipales, entre ellas el director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Víctor Sauceda; el coordinador de Comunicación Social, Carlos Nájera, y el director de Prevención Social de la SSPM, Antonio Salas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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