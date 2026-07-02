Delimita Seguridad Vial carriles en el bulevar Juan Pablo II y el puente Zaragoza

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Los trabajos buscan mejorar la visibilidad de la señalización horizontal y reforzar la seguridad de los automovilistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial realizó trabajos de mantenimiento en la pintura de carriles sobre el bulevar Juan Pablo II y en las inmediaciones del puente internacional Zaragoza, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

Las labores, efectuadas por personal del área de Control de Tráfico, consistieron en la delimitación y rehabilitación de la señalización horizontal para mejorar la visibilidad de los carriles de circulación y facilitar el desplazamiento de los conductores.

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Los trabajos se desarrollaron en el bulevar Juan Pablo II, desde el bulevar Independencia hasta la calle Valle del Sol, así como en el tramo comprendido entre el puente internacional Zaragoza y la calle Ramón Rayón.

La dependencia informó que estas acciones continuarán en otros puntos de Ciudad Juárez, por lo que exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones del personal operativo mientras se realizan las labores.

La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que este tipo de mantenimiento forma parte de su estrategia permanente para mejorar la infraestructura vial, reducir el riesgo de accidentes y fomentar una cultura de movilidad segura entre quienes transitan por las calles de la ciudad.