Supervisa Ortiz Orpinel avances en la rehabilitación de la Plaza del Periodista

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La obra contempla una hemeroteca, un nuevo obelisco, la rehabilitación del Monumento al Papelerito y mejoras al alumbrado con una inversión superior a 5.7 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel supervisó los avances de la rehabilitación integral de la Plaza del Periodista, ubicada en el cruce de las avenidas Insurgentes y Constitución, donde se construye la primera etapa de una hemeroteca y se intervienen diversos espacios emblemáticos del sitio.

Acompañado por el director general de Obras Públicas, Daniel González García, el alcalde recorrió el área para constatar el desarrollo de los trabajos, que actualmente se concentran en la construcción en obra negra de la hemeroteca, donde se levantan los muros que darán paso a la colocación de la losa de azotea.

“Recuperar un espacio tan icónico para la ciudadanía, así como el obelisco que se va a construir en representación de la Columna de Plata, no solo es la Plaza del Periodista, sino de los juarenses”, expresó Eduardo Borunda Escobedo, presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez e impulsor del proyecto.

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Además de la hemeroteca, el proyecto contempla la rehabilitación del Monumento al Papelerito, la intervención del área donde anteriormente se ubicaban las fuentes ornamentales mediante la colocación y conservación de adoquín, así como trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público.

También se construirá un nuevo monumento tipo obelisco que representará la Columna de Plata, como parte de una inversión de 5 millones 788 mil 475 pesos, destinada a beneficiar a mil 463 personas.

Durante la supervisión, Ortiz Orpinel destacó la importancia de continuar con la recuperación de espacios públicos que promuevan la convivencia y fortalezcan el tejido social en la ciudad.

En el recorrido participó además el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, quien recordó que el proyecto fue seleccionado mediante el programa de Presupuesto Participativo, al obtener alrededor de 600 votos ciudadanos, lo que permitió su ejecución.